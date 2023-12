Antología 2023, parte III

“Trato de tener mucho respeto por el lector, entonces no le quiero dar la comida en la boca o explicarle todo. Me gusta que el lector también tenga la misma incertidumbre que tengo yo mientras estoy escribiendo. Yo me divertí mucho escribiéndola. Fue un poco como un diario a lo largo de los ochos años de cosas que me iban pasando, porque al no tener una imaginación fértil -casi no tengo imaginación-, yo lo que iba construyendo eran cosas que me iban pasando en el día o lecturas de libros que me prestaban, situaciones con amigas o amigos las iba poniendo después en la novela. Y también me di cuenta de que leer libros sobre la frontera y los indios trabajaban en contra de la capacidad de que la novela pudiera tener potencia para mí, porque me remitía a un lugar de un realismo seco, ingenuo”.