Santi Figueroa despide el año pensando en 2024

“El recital va a ser un cierre de este gran año donde salió mi primer álbum ‘Aquí entre nos’, salí de gira por todo el país y en el cual todo empezó. Será un repaso de la música que fue vital en este 2023”, sintetiza, a modo de invitación, Santi Figueroa.

El músico estará esta noche, desde las 21.30, en el teatro municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1.550), en un recital donde estará secundado por Sofi Haurane en coros, Lucio Figueroa en segunda guitarra, Juan Pablo Navarro en teclados, Tito Esquinazi en batería y Anabel Yorbandi en bajo, aparte de otros músicos tucumanos como invitados sorpresa.

“Mi creación artística responde, nada más y nada menos, que a mi necesidad de plasmar toda emoción que rige mi vida y tratar con eso de ser sincero conmigo para llegar a los corazones de quienes estén dispuestos a sentir e intercambiar sentimientos a través de la música. Ha cambiado la industria sin dudas: el dinero y el arte no necesariamente son temas desvinculados, hay muchas maneras de monetizar e intentar vivir de eso. No es fácil para nada, pero si hay trabajo bien ejecutado, lindas ideas y bonitas canciones, todo es posible. Tucumán me sorprende día a día, ya que alberga enormes talentos y grandes personalidades artísticas. Ojalá todos seamos escuchados como corresponde”, describe.

El cantante espera a 2024 como su “nuevo horizonte y es inevitable ilusionarme con lo que parece prometer; simplemente quiero decir que espero que se den las condiciones de contexto para poder trabajar tranquilo y crecer en mi música”.