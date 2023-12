El caso "Echeverri", la novela del verano en River

Ahora, quien se refirió sobre el tema fue Reinaldo Merlo. “Tiene un futuro bárbaro, se le ven las condiciones”, dijo el ex jugador y entrenador “millonario”, antes de cuestionar sus declaraciones. “Creo que esas palabras se las mandaron a decir. No sé quien, pero no son de un chico de 17 años. Es como si le dijeron: ‘si a vos te preguntan, decí tal cosa’. Ya se hablaba del contrato...”, sostuvo “Mostaza”, durante una entrevista radial.