"En la altura, la pelota no se eleva": el sorprendente relato del basquetbolista Daniel Orresta en Bolivia

Para lograr su gran presente deportivo, el base tuvo que alejarse (temporalmente) de su familia y de su esposa Antonela Moreno Manrique. “Mi papá y mi mamá ya están acostumbrados porque mi hermano Sebastián juega, y la rompe en Brasil. Mi mujer no me creía hasta que tuve la valija en la puerta. Ella me acompañó tres meses allá y después se tuvo que volver por el embarazo”, comentó, agregando que al estar en plena competencia, tuvo que presenciar el nacimiento de su hija por videollamada. “Estaba en Potosí porque jugábamos el tercer partido de la semifinal. Justo estaba yendo a comer con mis compañeros y me entró una llamada de mi hermana para avisarme que estaba naciendo mi hija. Fue algo muy loco porque uno nunca se imagina vivir esos eventos de esta manera; y lo hice por videollamada”.