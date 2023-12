Crisis del transporte: sin fondos para aguinaldos, en Aetat apuestan por un salvataje del gobierno

Jorge Berretta, directivo de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), confirmó a LA GACETA que solicitaron una audiencia con el gobernador Osvaldo Jaldo y con la intendenta Rossana Chahla “para tratar de organizar un salvataje del transporte público”. Y si bien no anticipó en qué consistiría este eventual plan, explicó que debería incluir “múltiples medidas”, debido al complejo escenario que presenta el sector. “Un sistema no puede subsistir si los ingresos no alcanzan para cubrir los costos operativos corrientes. Venimos trabajando con déficit hace tiempo”, insistió.