Dos miembros de la Generación Dorada, nominados al Salón de la Fama del básquet

Nocioni y Oberto son parte de una larga lista de nominados, que incluyen ex jugadores de ambas ramas, entrenadores, e incluso algunos seleccionados históricos. El Salón de la Fama anunció que los finalistas que elegirá el Comité de Honor se darán a conocer el próximo viernes 16 de febrero en Indianápolis, Indiana, durante el fin de semana del Juego de Estrellas de la NBA, mientras que los 10 elegidos para ingres al Naismith Memorial Basketball Hall of Fame serán develados durante el Final Four de la NCAA en Phoenix, Arizona, el sábado 6 de abril.