Una familia marcada por el fútbol: la increíble historia de los Duarte en la Liga Tucumana

En los asados del domingo, el tema principal de conversación es el fútbol, no hay dudas. Pero no se habla solo de tácticas, sino también de los profundos problemas que tiene la disciplina en nuestra provincia. “Luchamos para que el fútbol tucumano sea ejemplar, y somos conscientes que en eso somos fundamentales nosotros, que tenemos que pregonar con el ejemplo. Están pasando cosas en el fútbol infantil, situaciones violentas, físicas y verbales. Eso debería cambiar. Esto es fútbol, un deporte que se tiene que vivir en paz. No debemos agredirnos ni siquiera hay que pensarlo. Los árbitros son muy hostigados”, se lamenta Sebastián, haciendo referencia a lo que sucedió hace un par de semanas en cancha de Central Norte, en un partido de la categoría 2007 entre Atlético y Sportivo Guzmán, que terminó a las piñas.