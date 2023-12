La triste Navidad de Yanina Latorre luego de la trágica muerte de su perro: “No me lo voy a perdonar nunca”

“Una Navidad de mier…”, el triste descargo de Yanina Latorre tras la muerte de su perro

“No quiero ser dramática pero por eso estoy desaparecida y triste. Una Navidad de mierda, que igualmente la voy a pasar acá y tratar de pasarla lo mejor posible. No murió de viejito, me lo pisó un auto. Él no se merecía morir así y pasé la peor noche de mi vida”, agregó Yanina, que contó que Diego hizo lo imposible para salvarle la vida a Totó.