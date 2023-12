Con los sueldos en caída, el gobierno de Milei convocará al Consejo del Salario Mínimo

Entre los cambios más destacados se encuentra la ampliación del período de prueba de empleo de tres a ocho meses y la exclusión de ciertos contratos de la Ley de Contrato de Trabajo. Sobre el tema de las indemnizaciones y multas por empleados no registrados, el secretario declaró a Clarín que: "Las multas no hacen previsible la relación laboral para los empleadores... No tuvo el resultado esperado porque el empleo informal sigue creciendo".