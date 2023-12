La Justicia europea autorizó la creación de la Superliga de Clubes: ¿qué dijo la UEFA y qué equipos lo celebraron?

“La organización de competiciones de fútbol de clubes y la explotación de los derechos de difusión son, claramente, actividades económicas. En consecuencia, estas actividades deben respetar las normas en materia de competencia y las libertades de circulación", añadió, enfatizando que las facultades de FIFA y UEFA no están sujetas a ningún criterio de carácter “transparente, objetivo, no discriminatorio y proporcionado". "En consecuencia (...) están abusando de su posición dominante. Asimismo, sus normas de autorización, de control y sancionadoras, habida cuenta de su carácter arbitrario, deben ser calificadas de restricción no justificada a la libre prestación de servicios", completó.