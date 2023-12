Jude Bellingham es el Messi categoría Sub-21 de la temporada

El ex jugador del Borussia Dortmund se llevó dos réplicas del trofeo: el de siempre y el otorgado por los lectores de la web del periódico, que recibió tres millones de votos. Ganador con 485 votos sobre 500, récord histórico, recibió su premio de las manos de Massimo Franchi, creador del galardón. “Mismo porcentaje de votos que tuvo Mbappé. Pero, cuidado, en la edición del francés votaron 30 periodistas, no 50 como en la de Bellingham”, afirma el italiano. “Estoy disfrutando muchísimo el honor de juntarme a este prestigioso grupo de futbolistas, los Golden Boy. He trabajado con grandes jugadores desde mis comienzos, en la academia de Birmingham y esta fue una gran suerte. Sentí siempre la responsabilidad de guiar al equipo para llegar a la victoria”, manifestó el jugador inglés.