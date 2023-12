La Legislatura cierra el año entre emergencias, pliegos y polémicas

En el orden del día figuran 17 temas. En el índice provisorio se había incluido la posibilidad de renovar a los integrantes del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) que fueron elegidos la semana pasada, pero ese tema fue retirado. Ocurre que surgieron planteos por la designación del oficialista José Orellana, por tener un fallo adverso en un caso de abuso. Ante ello, el ex intendente de Famaillá decidió declinar el cargo a pesar de que la sentencia en su contra no está firme. De todos modos, dejó saber que si tuviera una condena de ese tenor no podría haberse presentado como candidato a legislador ni hubiera resultado electo. Su lugar será ocupado por el suplente Mario Leito, mientras que la vacante que se generará podría ser cubierta el año próximo por Carlos Funez.