Qué provincias declararon asueto por las fiestas de Navidad y Año Nuevo

¿Cuál es la diferencia entre feriado y día no laborable?

Durante los feriados nacionales rigen las mismas normas que para el descanso dominical, siendo el trabajo una excepción a la que el trabajador no está obligado, según lo establecido en la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo. Por el contrario, la adhesión a un día no laborable está en manos de los empleadores; no es obligatoria ni debe pagarse un extra por tener actividad ese día.