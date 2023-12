El contundente mensaje de Mauricio Macri tras perder las elecciones en Boca

No obstante, el ex Presidente de la Nación no quiso dejar pasar la oportunidad de expresarse y apuntó contra Riquelme, a quien le deseó que "que sepa corregir la forma arbitraria y personalista de conducir el club", le agradeció a Andrés Ibarra por liderar la propuesta y a los hinchas de Boca le aseguró que seguirá "cuidando y trabajando" por el club.