Señor Encantado buscará seguir por el buen camino en la prueba central

PRIMERA CARRERA

(1.400 metros-15 hs.)

PREMIO “SPY EXPERT 1971”

1 NELSON SCAT

2 COYOTE CAT

3 LUCKY SHADOW

4 CANDY GATO

5 TRUE LAGOON

6 MALEDANCE

7 IT’S NEVER TOO LATE

Candidato: (7) IT’S NEVER TOO LATE



SEGUNDA CARRERA

(1.200 metros-15.40 hs.)

PREMIO “MILINDA 1975”

1 PARU INKAS

2 TRUENO AZTECA

3 CURTIS

4 AVEDON

5 CAMARO COUNTRY

6 BASKO JAVIER

7 EMM LABURANTE

8 CLARITA SAR

9 GUESSING

10 BLESSED AGAIN

11 THE DANI

12 EL CHANTAJE

Candidato: (12) EL CHANTAJE



TERCERA CARRERA

(1.300 metros-16.20 hs.)

PREMIO “LEGENDARIO 1973”

1 YODA

2 ABUELO ORLANDO

3 HOUELLEBECQ

4 COUBERT

5 OBJETADO

6 ESHEBO

7 ROHIT JOY

7a GLENDALE

Candidato: (5) OBJETADO