La ausencia del Estado paternalista y consolador, su retiro sigiloso o abrupto, deja a los ciudadanos en un estado de libertad e indefensión comparable a una recién adquirida mayoría de edad: tenemos todo el futuro por delante, pero tendremos que andarlo solos. El filósofo Emmanuel Kant aludía a este concepto de «mayoría de edad» para referirse a la entrada de la sociedad humana en los tiempos modernos, en la era de la razón. El fin de la demagogia (o del «populismo», tal como ahora se lo enuncia) sería, en tal caso y principalmente, un giro hacia la racionalidad. Pero el giro mismo, en nuestro caso, no parece un acto racional, sino más bien el resultado de un impulso, una suerte de bravuconada electoral que nos conduce a un terreno desconocido para nosotros: el frío territorio de la lógica económica sin muletas, las heladas estepas donde las cuentas se equilibran, no se puede gastar más de lo que se tiene y no es posible consumir sin haber producido antes. Tal vez, ya metidos en ese territorio, descubramos que no nos gusta, y lloremos por la vuelta a casa como niños caprichosos y asustados. O tal vez no, y ese sea el camino de la reconstrucción del país sobre la base del principio de realidad, y dejemos atrás el otro, el acomodaticio principio del placer, que late con fuerza en nuestro inconsciente colectivo. Quién sabe.