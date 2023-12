Algunos puesteros pudieron entrar al Persia para sacar mercadería y estantes

Otro puestero, Humberto Barraza, también tenía reclamos. “Yo soy un vendedor de la calle. Estaba en la calle cuando nos trajeron para acá, el entonces intendente Rafael Bulacio. Y con mucho sacrificio hemos logrado mantener este puesto. Si no existiera este mercado, la calle sería un caos”, recordó. Agregó que la zona del sector 1 se encontraba en condiciones para abrir al público. “No entiendo por qué nos sacan de acá. Sí se puede trabajar, no llegó el fuego aquí, los puestos están intactos, la mercadería está bien. No hace falta que nos retiren de aquí, insistió.