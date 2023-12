Messi no se guardó nada y disparó contra Van Gaal por afirmar que el Mundial de la Selección estuvo arreglado

“Me molesta cuando se habla fuera de la cancha y se falta el respeto al rival. Yo nunca fui así. Dentro de la cancha pueden pasar un millón de cosas y queda ahí. Antes del partido, querer calentarlo y faltar el respeto no lo hice nunca y no me gusta que lo hagan conmigo. Creo que (Van Gaal) lo hizo un poco a propósito, el arquero también había hablado. Esas cosas a mí no me gustan”, reconoció Messi en el ciclo de entrevistas Campeones.