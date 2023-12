Fondos para municipios: una nueva Ley de Coparticipación busca ver la luz

El radicalismo tucumano no se quedó con las quejas y las denuncias judiciales por la forma en que la Provincia distribuye los fondos para municipios y comunas, sino que desde la Legislatura ahora busca marcarle la cancha al Gobierno con un nuevo sistema de coparticipación ante el anuncio del fin del denominado “Pacto Social”. Los seis legisladores de la UCR firmaron una iniciativa para que se derogue el régimen que data de 1991, se tomen nuevos parámetros de reparto y se incluya en esa masa los Ingresos Brutos. Aunque no lo manifiesten públicamente, hay ex intendentes oficialistas que por lo bajo avalan estas determinaciones.