En el oficialismo también hay objeciones por la Ley de Coparticipacion vigente

Según se plasmó, no queda claro el criterio de distribución de esos recursos sino que se establecen “de manera arbitraria”, sin contemplar criterios como crecimiento poblacional, ampliación de competencias, etc. Se remarcó también que Tucumán es la única provincia que no coparticipa lo que recauda por Ingresos Brutos (el 85% de los ingresos provinciales).