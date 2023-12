Ojo con el "bobazo": prohibido hacer actividad física sin chequeo médico previo

Acorralados por las llamas

A ver, el momento no ayuda. Estamos solos, con miedo y no sabemos qué hacer. Por supuesto que la calma será nuestra mejor amiga. Entonces, ante tanta tensión es fundamental concentrarse y no entrar en pánico. Capaz que no te estás por infartar, capaz que sufriste, amiga, amigo, un golpe de calor. Respiración rápida y superficial, debilidad muscular, dolor de cabeza, sed intensa, náuseas o vómitos; aumento de la sudoración, piel fría y húmeda y aumento de la temperatura corporal, este samba signos de atención te advierten que sufriste un golpe de calor porque no tomaste las medidas necesarias de seguridad para hacer deporte al aire libre: “protección en la cabeza si las temperaturas son altas e hidratarte bien”, chicos, ese es el “todo” en el deporte al aire libre.