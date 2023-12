Liga Tucumana: el fútbol perdió por goleada con los violentos

La situación económica de la mayoría de los clubes no les permite abarcar todas las disciplinas que debería incluir, pero aparentemente será necesario que desde los entes organizadores tengan en cuenta a exigir en el corto plazo, así como se necesita un técnico, un preparador físico, un médico o masajista, los clubes deberían brindarle a sus jugadores esa contención emocional que puede aportar un psicólogo. Evidentemente es necesario para garantizar un entorno saludable y seguro, adecuado para jugar como niños y no como adultos. Y ojo, que no solos los clubes y la Liga deben adecuarse a los nuevos tiempos. También padres, entrenadores, árbitros, policías deberían poder ser guías responsables para los chicos, trabajar con el respecto necesario para que la actividad se desarrolle en un espacio de placer y alegría.