La muerte de Agustín Lazarte: una desgracia, muchos responsables

Responsabilidad para saber que tienen en sus manos a cientos de jóvenes; se necesita capacidad para no pensar en los beneficios propios, si no para -entre otras cosas- hacer cumplir la Ley Provincial 3.526 de Protección al Deportista, que cuenta con ocho artículos. Entre otros puntos declara que es obligatorio el examen médico periódico deportivo, que será supervisado por el Ministerio de Salud Pública a través del Sistema Provincial de Salud por conducto de la división de Medicina del Deporte. Además, Siprosa elaboró la resolución (2269/CPS/85), como complemento de la ley 3.526, en la que se establecen pautas sobre los horarios recomendados para la práctica deportiva dentro del territorio provincial. Su objetivo principal, según señala el texto, es “proteger la salud” de aquellos que practican actividades deportivas cuando el calor se torna peligroso. La norma indica que “es desaconsejable” realizar ejercicios intensos en determinados horarios y por eso establece no realizar actividades deportivas dentro de la franja comprendida desde las 11 y las 18.