Abuso sexual y difamación

“Salí corriendo a buscarla en su domicilio, pero al llegar no se encontraba. Estaba muy enojado en su momento e ingrese a la vivienda sin pedir permiso, estaba ciego de la impotencia y fue cuando el padre de F. me corrió y me dijo que me retirara del lugar y que no siga haciendo problemas. No le conté nada de lo ocurrido y me marché hasta la comisaría a radicar la denuncia”, aseveró.