La corona del Seven de la República está en buenas manos: las de las Naranjitas

“Fue un partido muy difícil. Al ver a mis compañeras golpeadas ya había perdido las esperanzas de ganar. Más cuando sonó la chicharra. Salimos de un scrum, Flor (Marin) hace un pase salteado largo y en ese momento pensé que no iba a llegar a agarrar esa pelota, o que iba a cometer knock on. Gracias a Dios pude agarrarla y lo único que me salió hacer es correr y correr hasta que asenté la pelota. Primero pensé que el árbitro no me había cobrado el try, hasta que entró una compañera a la cancha a abrazarme y decirme que habíamos ganado. Me partí en llanto de felicidad”, relata Guadalupe cómo le puso la frutilla al postre en su primer Seven de la República.