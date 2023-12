El padre del campeón del ATP Next Gen Finals comparó la ayuda que recibió de Djokovic con un llamado de Messi

La comparación que hace el caballero en la que pone al rosarino, junto al portugués, como máximos referentes futbolísticos es para graficar lo que su hijo vive con quien tiene el mismo rol histórico de esas estrellas en el tenis, o sea, Novak Djokovic. Sucede que el número uno del mundo, máximo ganador de torneos de Grand Slam con 24, posó su mirada en Medjedovic desde hace un par de años y lo apoya desde muchos aspectos. Hace algunos meses, el medio internacional "The Tennis Letter" reveló que Djokovic paga todos los gastos de tenis, viajes, entrenamiento de su compatriota. "Me ha estado ayudando económicamente. Dándome todo lo que necesito para mi carrera. Lo cubrió todo. Simplemente me ayudó cuando lo necesité y todavía me está ayudando de muchas maneras. Me alegro de que esté ahí para mí", contó el joven balcánico según el mencionado medio.