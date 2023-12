Natalie Weber mostró el look de su hija en la fiesta de egresados y la acusaron de “sexualizarla”

En marzo, de invitada como panelista a LAM (América), la mamá de Mía y Rocco habló sin filtros sobre los momentos más difíciles de su matrimonio. Todo comenzó cuando se metió de lleno en un debate sobre las infidelidades y lanzó una frase contundente: “De los cuernos y de la muerte no se salva nadie. Sí fui cornuda”. Sin embargo, rápidamente, aclaró que no se refería a su vínculo con el ex Vélez.