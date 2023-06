Video: "Sos un cagón", el feroz cruce entre Flavio Azzaro y Mauro Zárate que provocó tensión en vivo

El llamado de Mauro Zárate que avivó la pelea en vivo

La situación decantó en el llamado del propio Mauro Zárate, quien pidió salir al aire para frenar la pelea. Pero, con sus primeras palabras dio un anticipo de que no iba a haber calma en el estudio: “Nati sabe que no tiene que hablar con este pelotudo. Es un pobre tipo que no tiene nada”. Y arremetió directamente contra el periodista: “Vos sos un cagón, te estoy mirando por la tele, vos sos un cagón. Yo me junto con vos y si nos tenemos que agarrar a trompadas nos agarramos a trompadas”.