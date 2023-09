El fuerte enojo de Dani la Chepi después de que un conocido criticara a su hija

“Estamos acostumbrados a recibir en las redes sociales críticas y no constructivas, sino comentarios demasiado agresivos. No importa la cantidad de seguidores que tengas, los recibimos. Y no no solo a los chicos o adolescentes les hace muchísimo daño, sino que a los adultos también”, comenzó diciendo la actriz en modo selfie y mirando a la cámara con seriedad, enojada y preocupada por lo que había pasado.