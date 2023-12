Pese al decreto firmado por Chahla, el alfarismo niega haber designado ñoquis

Ocaranza advirtió que, ante el decreto firmado por Chahla, se generó "una enorme angustia entre muchas personas que venían trabajando" en la Capital. "No hay un solo ñoqui en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. No puede haber ñoquis en áreas operativas. Los desafío a que encuentren uno; y si lo hacen, que apliquen el reglamento, hagan el sumario y lo despidan, porque ñoquis no hay", aseguró.