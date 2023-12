“No sé qué hice con mi vida”: una mujer se quebró por cumplir 35 años y el video es viral

El video viral de la mujer llorando porque va a cumplir 35

En el video, su pareja le pregunta sobre la razón de su angustia, a lo que ella responde con sinceridad: "Estoy a punto de cumplir 35 años y no sé qué he hecho con mi vida. Siento que la vida se me escapó, no lo entiendo. Estoy más cerca de los 40 que de los 30, pero siento que tengo 23".