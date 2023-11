Hablemos de automovilismo deportivo

Parece ser relativamente fácil, pero no lo es tanto. Si se pide que la velocidad sea, por ejemplo, 60 km/h, se pone la aguja del velocímetro en 60, pero un pequeño corrimiento hacia un lado o el otro hacen que la velocidad sea un poco mayor o menor. Además los velocímetros, a veces no son exactos. Los participantes tienen una hoja de ruta en la que les indica la hora a la que tiene que pasar por ciertos lugares. Esto permite saber si la velocidad es la correcta y si no lo es, hay que corregirla. Los controles se hacen hasta segundos y décimos de segundo, dependiendo de la categoría. Para hacer estas correcciones hay que usar la física básica, la que se enseña en la escuela secundaria.