Gonzalo Aziz: “La Argentina ya no tiene más tiempo para seguir jugando a la grieta”

- La falta de diálogo en Argentina es un tema que no es de ahora, viene desde hace 200 años. Yo creo que la Argentina construyó su identidad cultural en términos confrontativos, desde el vamos. Arrancamos disputando entre los que querían seguir siendo dependientes de la madre patria y los que querían independizarse. Y ese fue un clivaje que se saldó a sangre y fuego. Después, una vez que se decidió conformar un país, había que organizarlo. Estaban los unitarios y los federales, siempre a sangre y fuego. A nivel económico, los conservadores o los que estaban a favor del libre cambio. A nivel social, los aristócratas o los que tenían más perspectiva social. Cuando recorrés la historia de la Argentina, siempre te encontrarás con que construimos nuestra subjetividad sociopolítica en términos confrontativos. Cuando empecé a preguntarme por qué la Argentina tenía ese ADN confrontativo, empezás a encontrar algunas cosas que te sirven de explicación. Una, por ejemplo, es que es un país muy grande en términos geográficos. Como que conviven dentro de un mismo territorio varios países distintos. Y además es un país que siempre se nutrió de un montón de corrientes migratorias. Que está buenísimo, no me parece que esté mal. Pero con corrientes migratorias de lugares muy distintos del mundo. Tienes corrientes alemanas, españoles, italianos, latinoamericanos. Para mí hay un montón de factores que han conspirado con la posibilidad o el hecho de tener que ponernos de acuerdo. Entonces, yo creo que llegamos a este punto, al año 2023, en un estado de situación que a mí me permitió, cuando hice la tesis y ahora el libro, decir que mi hipótesis es que la Argentina es un país que no se desarrolla justamente porque es un país que no tiene una plataforma de política pública de Estado. Y eso ocurre porque tenemos una incapacidad de diálogo, de ponernos de acuerdo. No tenemos vocación de sentarnos a la mesa con el que piensa distinto, de escucharlo, de pensar, a ver, si esto que dice es distinto a lo que yo pienso, ¿acaso no está un poco mejor? Yo ya veía que la Argentina se enfrentaba a una elección paradigmática en la cual, otra vez, nos teníamos que preguntar si queríamos un país pendular o un país estable, y seguramente iba a ganar la postura de polarizar la elección. Quizás habría que pensar en algún momento si no tenemos que dejarnos de hinchar con la grieta y empezar a proponer un país más creado de manera plural, escuchando al otro, contemplando al otro y dándole certeza al sector privado. Es lo que me parece que este país no tiene, fruto de la grieta.