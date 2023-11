Francisco suspendió todas las audiencias por problemas de salud: qué le diagnosticaron

El 6 de noviembre, recibió a un grupo de rabinos europeos, pero no pudo seguir la audiencia. "Gracias por esta visita que a mí me gusta tanto, pero sucede que no estoy bien de salud y por esto prefiero no leer el discurso, sino dárselos y que se lo lleven", dijo el pontífice, con la voz afectada. Aun así, se reunió con el líder catalán Pere Aragonés y, esa misma tarde, recibió a cerca de 7.000 niños de 84 países en el marco de una iniciativa vaticana por la paz.