"No me prendo en ninguna interna", afirmó Acevedo

En rueda de prensa, el vicegobernador aseguró que no existe ninguna interna dentro del oficialismo y remarcó que él no participa de ese tipo de cuestiones. “No me prendo en ninguna interna. Desde hace un tiempo que vengo diciendo que no hay internas. La interna fue y ya pasó. En aquel momento fue Manzur quien dijo el candidato a gobernador y lo proclamó a Jaldo. Esa interna subsiste en algunos sectores, en algunos dirigentes que todavía lo ven, pero esa interna ya no existe. Lo dijo hace mucho tiempo y después de las elecciones provinciales: es momento de que nos pongamos todos juntos a trabajar. La ciudadanía ya ha elegido, ya ha votado”, expresó.