Rikuto Suzuki, el joven que sigue a Atlético Tucumán desde Yokohama

El japonés visitó nuestra provincia en ocasión de un Atlético Tucumán vs Unión, en el José Fierro. “La cancha de Tucumán era una cancha típica japonesa, así que me sentí como en casa. Y la gente de la ciudad es cálida. La chica que me enseñó a comprar entradas y su hermano me llevaron a un lugar donde se reunían mis amigos, y todos me hicieron sentir bienvenido. Ahora quiero tomar asado y cerveza con todos”, explicó.