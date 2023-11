¿Cuán complejo le resultaría a Milei privatizar YPF?

El primero es que según la ley 26.741, de mayo de 2012, las acciones expropiadas a Repsol YPF SA y Repsol YPF Gas SA (y controlantes y controladas en forma directa o indirecta) no pueden ser vendidas si no es con la autorización de dos tercios de los miembros de cada cámara del Congreso de la Nación. Sin embargo, tal cláusula no está en la Constitución Nacional y la ley mencionada es una que no requiere mayorías especiales para ser derogada o modificada. Esto abre dos caminos. Uno implica la discusión de si es posible que el Congreso se restrinja a sí mismo creando mayorías especiales para sus actos. Una posición sería que no, pues quita poder a los miembros futuros del Congreso cuando los límites formales a su acción deberían provenir sólo de la Constitución. Si en el Poder Ejecutivo prevalece esta postura la vía judicial (como actor o tras ser demandado) sería el camino inicial o la respuesta al intento de privatización. El segundo camino es a través del mismo Poder Legislativo. Según lo que se pretenda habría que lograr por mayoría común (la absoluta sobre los presentes, salvo que se autoricen abstenciones) la modificación de la 26.741 y a continuación buscar la autorización de la venta, o bien por esa misma mayoría derogar la ley de expropiación y luego buscar la aprobación de otra norma con las pautas y autorizaciones para la privatización.