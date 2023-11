Las acciones de YPF se dispararon en NY hasta el 42%

Entre los “sacudones económicos” post balotaje presidencial resalta el comportamiento de los papeles argentinos en Wall Street. Ayer a la mañana la petrolera estatal YPF encabezó la disparada de las acciones argentinas con un salto que llegó hasta el 42%. El papel pasó de casi U$S 11 por unidad el viernes pasado a superar los U$S 15 en un momento de la jornada de ayer. Siempre según el precio de sus acciones, la compañía pasó así a valer unos U$S 1.800 millones más.