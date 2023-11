Quién es Fátima Florez, la pareja de Javier Milei y futura primera dama

Infancia, problemas de salud y sus inicios

La infancia de Fátima estuvo marcada por la separación de sus padres cuando tenía apenas nueve años. Sin embargo, las dificultades no terminaron ahí, ya que en la adolescencia, enfrentó problemas de anorexia. Relaciona este trastorno con la oposición que encontró en su hogar hacia su vocación artística. En una entrevista con Radio Rivadavia, compartió: “Me veía en el espejo y no veía la realidad. Mentía, no comía. Dejé el hockey. Empecé a tener problemas hormonales. Llegué a pesar un poco más de 40 kilos y los médicos se dieron cuenta de que no me estaba alimentando. En ese momento, mi autoestima estaba por el suelo. Me acerqué cada vez más a la Iglesia, leí la Biblia y comencé a quererme más, lo cual me ayudó muchísimo”.