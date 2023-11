"La Tarjeta Sube trae transparencia pero no mejora la calidad del transporte público"

Por su parte, Cobos planteó que esta medida podría evitar el "oscurantismo de algunos números del servicio". "Esto permite conocer algunos datos, cuántos pasajeros circulan, cuántos kilómetros se recorren efectivamente y así conocer cuál es la verdadera rentabilidad o no de las empresas. De esta manera, se podrá exigir a los empresarios que renueven y modernicen las unidades. Consideramos auspiciosa esta reunión. No es una práctica muy común en Tucumán. Y sirven para canalizar los problemas que nos cuentan en todos los barrios. Esto no se trata solamente el tema del costo del boleto de la Metropolitana, la Ciudadana o la Sube. Tiene que ver con viajar seguros, en unidades que estén en condiciones, con una frecuencia que además nos dé la garantía de que no llegamos tarde adonde nos dirigimos. Todo eso es lo que tenemos que poner en debate porque el servicio en Tucumán es pésimo".