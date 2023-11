El video del Barcelona por los 20 años del debut de Lionel Messi: “El mejor de la historia”

Las imágenes muestran a “Leo” junto a Celia, su mamá, y Jorge, su papá, observando su desempeño en aquel amistoso frente al Porto a través de una serie de pantallas. "A mí me lo dijo mi padre el jueves por la noche. Le había avisado Colomer (exdirector del fútbol base del Barsa) que a lo mejor me subían, me llevaban a Oporto, pero aún no era seguro", comenzó diciendo Messi en una entrevista.