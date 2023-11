Massa: “Vamos a rediscutir el programa con el FMI”

En ese contexto, rechazó que pretenda alcanzar la primera magistratura de la Nación para construir el “massismo”. “Tengo 51 años, tengo dos hijos y quiero tener nietos y disfrutarlos. Además, tengo a mis padres, y quiero disfrutar de tomarme unos mates con ellos. Mi vida no empieza en la política. Mi convocatoria a un Gobierno de unidad nacional plantea construir alternancia y bipartidismo. La Argentina necesita partidos fuertes. Por eso he planteado que la Oficina Anticorrupción quedará a manos de un opositor de principal bloque de ese espacio en el Congreso”, afirmó. Negó, también, que si llegara a ser presidente sería un “títere”. “No me manejará ni Cristina (Fernández) ni nadie; sino el contrato que firme con los ciudadanos, sobre la base de lo que me comprometí en la campaña. Entiendo que pueda existir desconfianza; pero yo en cada lugar digo lo que pienso y hago lo que siento”, puntualizó. Adelantó que, en caso de que finalmente resulte electo presidente, continuarán las ayudas económicas. “Vamos a seguir mejorando las jubilaciones; seguirán los bonos y el programa de medicamentos gratuitos. Vamos a seguir con la eliminación del Impuesto a las Ganancias; y seguirá la devolución del IVA en la canasta de alimentos. Vamos a mejorar las paritarias”, prometió. Dijo, también, que la inflación comenzará a bajar a partir del engorde de reservas en el Banco Central de la República Argentina (BCRA), fruto de millones que ingresarán por exportaciones que debido fundamentalmente a la sequía no pudieron entrar este año.