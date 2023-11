Momi Giardina rompió el silencio y contó cuál es su relación con Marcelo Tinelli

Qué dijo Momi Giardina sobre su supuesto romance con Marcelo Tinelli

Recientemente, Giardina deslizó en su programa de Luzu TV una declaración muy picante: “No, no es él, no puedo creer que me cargan con Tinelli. Ya salí mucho tiempo…”. Esos puntos suspensivos alimentaron los rumores y le dieron carácter de oficialización.