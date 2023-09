Influencers, mediáticos y ex estarán en la pantalla del Bailando 2023

No todos los participantes tienen el mismo nivel de conocimiento y fama popular; algunos ya se cuelan como los villanos, otros serán los favoritos de entrada y muchos buscarán abrirse camino a más pantalla a futuro. La lista de competidores, aparte de los cuatro mencionados antes, está integrada por Camila Homs (la ex esposa de Rodrigo de Paul); El Tirri; Coki Ramírez; Charlotte Caniggia y su ex pareja Ian Hachmann, quien a su vez llega junto a su actual esposa Arna Karls; los ex campeones Anita Martínez y El Bicho Gómez; el actor cómico uruguayo Maxi de la Cruz; Romina Malaspina; Juli Castro (hija de la bailarina Momi Giardina); el periodista de chimentos Guido Záffora; la modelo Eva Bargiela; Kennys Palacios (peluquero de Wanda Nara); la influencer montevideana Fernanda Sosa; la vedette Mónica Farro; la jugadora de hockey Noel Barrionuevo; el ex futbolista Brian Sarmiento; Anabel Sánchez; Noelia Pompa (también con dos victorias en el certamen a cuesta); Lola Latorre; el locutor Martín Salwe (locutor y presentador); Tomás Holder; Coti Romero; Alexis El Conejo Quiroga; Romina Uhrig; Juliana Díaz; Yeyo De Gregorio; Martu Morales y Milett Figueroa. Por supuesto que hasta última hora alguien podrá sumarse o restarse, como suele suceder para mantener la expectativa y la sorpresa. Esta vez, en un cambio de reglamento, cada uno podrán elegir el ritmo de baile que mejor les resulte a su técnica y el orden en que presentarán las distintas coreografías en el concurso. Además, tendrán a su disposición una “cabina del descargo” para poder expresar su queja o su alegría luego de cada resultado y puntaje que el otorgue el jurado, que será el mismo de 2017.