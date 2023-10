Marcelo Tinelli, conmovido por la muerte de su perrita París

No solo los famosos expresaron sus condolencias al ver el dolor del conductor, sino también parte de sus millones de seguidores se tomaron unos minutos para enviarle un mensaje y muchos de ellos contaron sus experiencias. “El vacío y la tristeza que dejan en nuestros corazones no hay palabras”; “Hace dos meses me tocó despedir a mi compañero, mi hermano. 20 juntos, pero él está siempre. Son nuestro todo”; “Es un dolor inexplicable. Te juro que sé lo que sientes, pero recuerda que ella fue feliz con una familia que la amó. Obvio que va a estar en tu corazón siempre”; “Las mascotas tendrían que morir cuando se muere su dueño. Es muy triste. A veces son más compañeros y dan más amor que un ser humano. Fuerza”, fueron tan solo algunos de los comentarios.