Cartas de lectores II: “Intimidación pública”

Pregunto si no hay en Argentina un abogado penalista o un juez o un fiscal que se anime a iniciar acciones legales contra Sergio Massa y/o sus seguidores que a diario producen noticias, hacen publicidad o spots metiendo realmente miedo a la población argentina contra el candidato Javier Milei; mintiendo descaradamente y con el solo ánimo de provocar pánico en la población, cayendo en la figura penal del delito de “Intimidación Pública” del Art. 210 del Código Penal: “será reprimido con prisión de dos a seis años el que para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos. Cuando para ello se empleare explosivos, agresivos químicos o materiales afines, siempre que el hecho no constituya delito contra la seguridad pública, la pena será de prisión de tres a diez años”. No me cabe ninguna duda de que la reiterada propaganda del miedo pergeñada por Massa es delito y tienen que ser sancionados sus autores..