Horacio Rosatti: "No se puede decir cualquier cosa sobre Malvinas”

El acto consistió en un reconocimiento del medio periodístico a los convencionales de la Constituyente de 1994, entre los cuales estuvo Rosatti. En el acto participaron, además, el juez de la Corte Juan Carlos Maqueda, el embajador Jorge Yoma, el diputado Eduardo Valdés, el ex gobernador de Río Negro Horacio Massaccesi, la ex vicegobernadora bonaerense Elva Roulet, el ex procurador Enrique Paixao, el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat y el ex diputado y embajador Juan Pablo Cafiero.