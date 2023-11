El exuberante precio de la remera que utilizó Lionel Messi en su llegada al país

Luego de que se viralizaron las fotos de “Leo” en el predio de Ezeiza, se dio a conocer el elevado precio de su indumentaria. La remera de la marca italiana Palm Angels con la leyenda “In the name of Palm Angels” (relacionada al skateboarding) se puede adquirir en el sitio oficial por un valor de 601 dólares, equivalente a unos 600.000 pesos argentinos al dólar blue.