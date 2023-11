Bruno Sbrocco: "hacer historia con el club en el club es increíble"

A Martín Pintado, la conquista le permitió sacarse una espina que tenía clavada desde hacía más de 20 años: es el único que había jugado las dos finales que había alcanzado “Uni” en el Torneo del Interior, en 2002 y 2009. “Es difícil expresar lo que se siente. Después de tanto tiempo, tuve la revancha en casa. Desde que empezó el año nos propusimos esto, batallar hasta el máximo en el TDI. Y lo cumplimos. Es cabeza, es corazón y sacrificio. Los más grande estamos para guiar y aportar, pero esto es más mérito de los chicos. El coraje y el sacrificio de estos pendejos no tiene nombre”, destacó Pintado, que volvió el año pasado tras haberse retirado en 2016: “me dijeron que trajera la camiseta que me regalaron el día que me retiré, por las dudas. Quizás le querían cambiar la fecha de mi retiro, pero todavía no les voy a dar con el gusto, ja ja”.