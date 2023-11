Debate entre un pasado que condena (Massa) y el futuro que trastorna (Milei)

Igualmente, el ministro-candidato parece estar blindado, ya que los antecedentes de otros casos resonantes previos al turno general de octubre no sólo no fueron negativos para el oficialismo, sino que redundaron en siete puntos más para él, radicales mediante. Y eso, que el caso “Chocolate” fue perfectamente explicado y se vio a través de la televisión cómo sacaba del banco el dinero que pertenecía a los ñoquis que no iba a trabajar, cuyos sueldos salían del presupuesto bonaerense, es decir de los impuestos que pagan los contribuyentes a nivel provincial, pero también nacional (parte del IVA sobre el consumo, por ejemplo), fondos que se giran vía Coparticipación. Un robo a gran escala que pasó a segundo plano, aunque detrás de esa maniobra haya quedado implicado directamente un puntero massista y, por rebote, el candidato.